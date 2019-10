© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dimesso dal Sant'Orsola di Bologna dopo la fine del secondo ciclo di terapie Sinisa Mihajlovic è tornato a casa, nella sua Roma, per stare assieme alla famiglia. Il tecnico serbo ha però sempre in testa il Bologna e la sua idea è tornare al più presto a Casteldebole per presenziare ad alcune sedute di allenamento della squadra. Molto, come riporta il Corriere dello Sport, dipenderà dai controlli ematici che l'allenatore ha in programma nei primi giorni della prossima settimana. In più per Mihajlovic c'è anche l'obiettivo Juventus. Il prossimo turno di campionato vedrà i Felsinei in casa dei campioni d'Italia e il serbo farà di tutto per essere in panchina allo Stadium.