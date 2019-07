Bologna, Mihajlovic punta su Destro. Oggi conference call con Saputo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiducia in Mattia Destro. Sinisa Mihajlovic vuole puntare sull'attaccante italiano: come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico serbo avrebbe detto no a Kouamé e Defrel, scegliendo di credere ancora nell'ex Roma e Inter. Mihajlovic pretende che torni a essere un bomber da doppia cifra, il ritiro sarà determinante.

Siviglia su Pulgar - Oggi è prevista una conference call tra l'allenatore e Joey Saputo. La richiesta sarà quella di un centrocampista da affiancare a Pulgar, che però potrebbe partire: la clausola da 12 milioni fa gola a tante squadre e il Siviglia sembra particolarmente interessato.