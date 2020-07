Bologna, Mihajlovic: "Rigore negato al Parma? Spero non si rifacciano contro di noi"

Intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Parma, il tecnico del Bologna Sinisa MIhajlovic ha parlato con una certa apprensione anche di tematiche legate all’arbitraggio: “Al Parma nell’ultima partita non hanno dato un rigore clamoroso, spero che non tocchi a noi pagare per gli altri, ma sono preoccupato del fatto che ci diano un rigore contro perché non gliel’hanno dato l’altra volta. Arbitra Mariani di Roma? Io con quelli di Roma non ho un buon rapporto, anche quello dell’altroieri era di Roma. Non cerchiamo alibi, ma spesso gli arbitri pareggiano i conti degli errori nella partita successiva. Poi io sono stato stupido nell’ultima partita a rispondere all’arbitro, mi hanno anche dato quindicimila euro di multa. Spero che almeno vadano a mangiare fuori… Mi rode quando i miei giocatori vengono ammoniti perché spesso non se lo meritano, sono ragazzini, sull’ammonizione di Dijks mi è partita la brocca, ho chiesto scusa e basta. Però non voglio stare zitto e subire perché è tutto l’anno che subiamo, è una cosa che parte da lontano. Vediamo domani che cosa succede”.

