Bologna, Mihajlovic: "Salvi solo se vinciamo a Milano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'importante vittoria contro l'Empoli: "Non siamo salvi, ma diciamo che siamo a +9 perché abbiamo fatto meglio nello scontro diretto. Se lunedì vinciamo a Milano siamo salvi. Sono contento, nessuno due mesi e mezzo fa immaginava questo. Ora dobbiamo continuare così, non ci rilassiamo e cerchiamo di prendere più punti possibili".

Ci dice qualcosa sul futuro? Ripeto quello che dico da due settimane, io non parlo del futuro. Il mio futuro è la prossima partita. Sono venuto qua per fare bene e salvare il Bologna, sono contento per i tifosi, i ragazzi e la società. Oggi lo stadio era pieno e anche i nostri tifosi iniziano a divertirsi, è una soddisfazione che posso prendermi. Prima la salvezza, poi ci si parla e capiremo poi meglio. Finché non ci salviamo rimaniamo con i piedi per terra. Da martedì saremo concentrati sul Milan e cercheremo di fare il meglio".

Il valore di questa squadra è da Europa? "Mi piace sottolineare questo e sono contento per Bigon perché è stato messo in dubbio il suo lavoro. Questa squadra non è cosi scarsa come sembrava e i meriti vanno dati anche a lui. La squadra non era da retrocessione e poteva dare di più. In nove giornate siamo i primi in classifica, sicuramente nessuno se lo aspettava. Nemmeno io. I ragazzi hanno sempre creduto in quello che facevano. Sono maturati sia dal punto di vista individuale che collettivo. Noi cercheremo sempre di lavorare e mettere input sulle cose nostre. Noi pensiamo all'80% a quello che facciamo. Abbiamo sempre giocato bene e per vincere, anche contro le squadre superiori. A Roma meritavamo nettamente di vincere, abbiamo perso, con la Juve anche. Noi cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco per vincere, no per non perdere".