Bologna, Mihajlovic: "Salvo il risultato, ma abbiamo sbagliato troppo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match pareggiato contro la Fiorentina (0-0 il risultato finale): "Vi ringrazio per i complimenti, ma salvo solo il risultato. Oggi abbiamo fatto meno bene, abbiamo sbagliato troppi passaggi e abbiamo fatto troppi lanci lunghi. Abbiamo creduto poco nella vittoria e non mi è piaciuto. Se giocheremo così sarà difficile".

Come è stato il tuo ritorno a Firenze? "È la prima volta che ho ricevuto applausi, ma solo perché sono entrato con Montella. Sennò avrei preso fischi".

Sei riuscito a far difendere meglio la squadra. "I miei attaccanti devono essere i primi difensori, se fanno pressing bene arrivano poche palle pulite ed è un vantaggio per i nostri difensori".

Qual è il percorso di crescita di Orsolini? "Sicuramente ha grandi margini di miglioramento. Con me sta bene, deve migliorare sulla concentrazione. Ogni tanto lo richiamo. Comunque si sta sacrificando, è bravo nell'uno contro uno e fa gol. Può ancora migliorare".

Avresti calciato di sinistro con Lafont fuori? "Tutta la vita".