Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato anche delle condizioni di Sansone e del sostituto di Pulgar: "Non ci sono problemi, sta bene. Poi vedremo se giocherà o meno, ma fisicamente è a posto. Chi al posto di Pulgar? Non credo che cambierò il modulo per l'assenza di un solo giocatore. Abbiamo diversi giocatori che possono giocare in quel ruolo. Giocherà uno tra Nagy e Dzemaili, ma chiunque giocherà non farà rimpiangere Erick".