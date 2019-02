Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato anche delle scelte di formazione spiegando che il centravanti Santander è recuperato: “Si è allenato ieri con il gruppo. Sta bene ed è convocato. Ho molte possibilità per il tridente. Palacio, Sansone, Falcinelli. Qualcuno giocherà sicuramente. Prima di ogni partita ho sempre qualche dubbio. Guardo gli allenamenti, vedo come stanno i miei, vedo chi abbiamo di fronte e poi decido. L’importante è che i miei siano concentrati o motivati, che quando arriva l’occasione la sfruttino. Ma devono meritarsela in settimana. - continua Mihajlovic – Difesa? Non abbiamo fenomeni quindi faccio giocare chi mi convince di più. Gonzalez ha fatto bene a San Siro e domani può giocare. Calabresi o Mbaye? Per San Siro ho deciso domenica mattina. Mbaye ha fatto bene, ma sono sicuro che anche Calabresi avrebbe fatto bene. Per me sono tutti importanti e cerco di tenere tutti sulla corda".