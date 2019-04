© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina parlando così della formazione: "Non stravolgerò più di tanto la formazione, scenderà in campo chi sta meglio. Non ci saranno Destro, Mattiello ed Helander. Santander? Si è allenato tutta la settimana, non ha i 90 minuti ma se dovesse entrare può giocarne 45. La spalla fa male, ma ha una soglia del dolore alta e sopporta bene".