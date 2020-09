Bologna, Mihajlovic scherza su Donnarumma: "Maledetto chi l'ha fatto esordire"

Bologna k.o. all'esordio in campionato contro il Milan. Dopo il fischio finale al Meazza, Sinisa Mihajlovic si è presentato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito tutte le sue considerazioni.

Si aspettava un esordio diverso?

"La partita è stata abbastanza equilibrata. Ci abbiamo creduto meno di quanto mi aspettassi, ma i ragazzi sono stati in partita fino alla fine. Abbiamo creato più di loro, ma l'hanno decisa gli episodi: loro hanno Ibrahimovic, e noi no. Ma la squadra ha fatto quello che doveva fare".

Avete aspettato un po' troppo il Milan?

"Noi siamo il Bologna e loro il Milan, non viceversa. Ogni tanto devi per forza di cose abbassarti, nell'ultimo quarto d'ora siamo stati noi a metterli là".

Fa sempre un effetto particolare vedere Donnarumma?

"Maledetto chi l'ha fatto esordire, ogni volta contro di me fa miracoli (ride: è stato proprio lui a far esordire Gigio, ndr). Ma sono contento per lui".

Il Bologna con Ibra sarebbe molto più forte?

"Non ci vuole un genio a capirlo".

Può bastare Supryaga?

"Abbiamo deciso di puntare sui giovani. Dovrà crescere e abituarsi al campionato italiano, ma per come le cose stanno adesso puntiamo tutto su quello, su valorizzare e far crescere i giovani, consapevoli del fatto che possano esserci alti e bassi. Bisogna avere pazienza: queste partite si possono perdere, ma per me conta che la squadra abbia sempre provato a giocare, senza mollare. Poi gli episodi sono andati a loro favore. Le partite le vinci con i grandi giocatori".

Hai esortato Orsolini a svegliarsi...

"Lui in un'intervista aveva detto che preferiva lo dicessi prima a lui. E io con lui avevo parlato prima. Se non reagisce devo usare altre maniere. Ho voluto precisare questa cosa".

E questa sera hai visto una reazione?

"Ha avuto un brutto avversario. Due mesi fa non c'era stata partita, oggi è stata più equilibrata. Ha fatto quello che gli avevo chiesto, anche se davanti è stato poco presente. Da uno come lui mi aspetto sempre qualcosa in più a livello offensivo".