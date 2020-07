Bologna, Mihajlovic: "Skov Olsen e Orsolini? Uno va tranquillizzato, uno va svegliato"

Alla vigilia della trasferta di Bergamo, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato così in conferenza stampa, soffermandosi anche su alcuni singoli: "Ci sarà sicuramente qualche cambio di formazione, giocando ogni tre giorni è obbligatorio cambiare. Sabato abbiamo cambiato 6 uomini perché alcuni erano al limite e potevano farsi male. Così li abbiamo tenuti in panchina e fatto giocare altri anche per vedere cosa sanno dare sul campo. Chiaramente domani cambieremo di nuovo, sperando che le cose vadano meglio”.

Corbo può essere una soluzione per impostare meglio il gioco?

“Sì, può essere. Anche Denswil imposta bene, anche Tomiyasu. Il problema non è tanto impostare quanto difendere: bisogna fare prima i difensori poi tutto il resto. Sicuramente a me piace partire dal basso e avere difensori con i piedi buoni e con personalità”.

Skov Olsen troppo timido e Orsolini con troppa foga: come si lavora?

“Uno lo devi tranquillizzare, uno lo devi svegliare. Stiamo lavorando su questo, vediamo domani cosa succede”.

