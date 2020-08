Bologna, Mihajlovic: "Stagione anomala, sapevamo sarebbe stato un campionato falsato"

Conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic post Bologna-Torino 1-1.

Pareggio giusto?

“Sì, penso di sì”.

Cosa ha detto prima della gara?

“Rimane fra di noi”.

In questi giorni come ha riattivato le energie fisiche e mentali?

“È stata una stagione anomala, i ragazzi sono stati bravi, si sono tenuti in forma. Sapevamo che sarebbe stato un campionato falsato con gare ravvicinate e con il caldo ma i ragazzi sono stati professionali. Si poteva far meglio ma anche peggio”.

Cosa le ha dato più fastidio in questo finale?

“Perdere due partite male con Milan e Fiorentina. Possiamo perdere ma non senza lottare”.