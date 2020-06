Bologna, Mihajlovic su Barrow: "Prima punta? Bisogna lavorarci, vorrei farlo giocare da 9"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato anche di Barrow e della possibilità di schierare l'ex Atalanta come prima punta: "Bisogna lavorarci. Lui è uno che quando vede la porta davanti fa più male rispetto al dargli le spalle. È un giocatore che può fare entrambi i ruoli, anche se ora dà di più come esterno. In futuro vorrei farlo giocare da 9”.