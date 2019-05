Bologna, Mihajlovic sul suo futuro: "Ne parlerò col club da domenica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Entro domenica parlerò con la società". Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Napoli, l'ultima della stagione, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha così risposto alla domanda sul suo futuro. "Io - ha dichiarato - voglio vincere la partita di domani, poi solo dopo mi concentrerò sul futuro".

Sulle assenze contro il Napoli - "Mancheranno Poli, Edera, Sansone e Mattiello. Gli altri sono a disposizione". ha dichiarato Sinisa Mihajlovic che poi ha aggiunto: "Scenderemo in campo con la formazione migliore".

Sulla corsa salvezza - "Se la quota salvezza è stata più alta del previsto è soprattutto per merito nostro. Negli ultimi 90 minuti può succedere di tutto: tante squadre si ritrovano in lotta in modo imprevisto e questo può essere difficile da gestire. Chi retrocede? Il Genoa è quella che rischia di più, dovrà vincere a Firenze e non penso che la Fiorentina perda tutte le partite. Ma può succedere di tutto".