Bologna, Mihajlovic torna a Casteldebole. Con la Juve nel mirino

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Che la sfida in casa della Juventus fosse il nuovo obiettivo di Sinisa Mihajlovic nel suo percorso di costante vicinanza con il suo Bologna durante il periodo delle cure era una cosa nota. Un obiettivo che il tecnico serbo sembra essere in grado di raggiungere tanto che, come riporta il Corriere dello Sport, già oggi potrebbe essere a Casteldebole per seguire l'allenamento dei suoi proprio in vista della gara all'Allianz Stadium.