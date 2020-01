© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna cercherà di sfruttare questi 11 giorni rimanenti di gennaio per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il tecnico Sinisa Mihajlovic si incontrerà con i dirigenti per valutare i rinforzi giusti per i rossoblù: si cerca un terzino sinistro, consideata la lunga indisponibilità di Dijks e un difensore centrale. La finestra invernale ha fin qui portato un centrocampista come Niclas Dominguez e Musa Barrow in attacco.