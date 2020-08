Bologna, Mihajlovic vuole De Silvestri a Pinzolo ma l'affare non è ancora chiuso

Il Bologna spera di avere a disposizione Lorenzo De Silvestri per il ritiro a Pinzolo ma l'accordo tra il club e il giocatore che si svincola dal Torino non è stato ancora raggiunto. Nei prossimi giorni, l'esterno dovrebbe comunque ricongiungersi con Mihajlovic con l'affare che non sembra comunque essere in dubbio. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.