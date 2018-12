Bologna-Milan 0-0 al 45'. Poche emozioni nella nebbia

© foto di PHOTOVIEWS

Freddo, nebbia e sbadigli al Dall'Ara al 45' del posticipo del 16° turno di Serie A. Zero a zero fra Bologna e Milan nella prima frazione di gara con due squadre quasi mai pericolose. Rossoneri (questa sera in completo bianco) che faticano a procurarsi palloni giocabili nell'area avversaria e felsinei arroccati dietro a sfruttare qualche ripartenza sperando nei guizzi di Rodrigo Palacio. L'argentino si crea un'occasione poco prima della mezz'ora, trovando la risposta di Donnarumma. Il portiere ci mette una pezza qualche minuto più tardi uscendo dalla porta per sventare una splendida verticalizzazione di Svanberg sempre per Palacio. Il Trenza fin qui è il migliore in campo insieme all'ex di turno Andrea Poli. Male Gonzalo Higuain, alla conclusione in un paio di occasioni ma che ha dato l'impressione di essere ben controllato dagli avversari.