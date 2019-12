Bologna-Milan, i voti ai tecnici: Miha cerca la sua squadra, Pioli esulta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una partita divertente e avvincente, portata a casa con merito dal Milan, che sbanca Bologna per 3-2 e conquista altri tre punti in trasferta dopo quelli ottenuti contro il Parma. I rossoneri ritrovano finalmente un Piatek decisivo e volano anche grazie ai gol di Bonaventura e Theo Hernandez, mentre i felsinei continuano nel loro rendimento singhiozzante: la squadra di Mihajlovic sembra molto diversa da quella ammirata nella seconda parte della passata stagione.

Sinisa Mihajlovic 6 - Nemmeno il suo rientro a tempo pieno ha avuto l'effetto di svegliare il Bologna. La squadra rossoblù non riesce a trovare quella continuità e quella determinazione che erano state determinanti nella straordinaria cavalcata che aveva portato alla salvezza nello scorso campionato. È chiaro che la situazione legata ai problemi di salute del tecnico serbo abbia influito, ma ci si aspettava un salto di qualità, un rendimento completamente diverso.

Stefano Pioli 7 - La sconfitta contro la Juventus e il pareggio contro il Napoli avevano lasciato l'amaro in bocca. Il suo Milan, per fortuna, si è rifatto con gli interessi, conquistando ben sei punti sulla Via Emilia, frutto di due prestazioni molto convincenti. Dopo i disastri della gestione Giampaolo, Pioli ha fatto quello che gli si chiedeva: "normalizzare" la squadra, cercando di esaltare la qualità dei singoli per risalire la china in classifica. Forse è troppo presto per parlare di Europa, ma i rossoneri sono tornati finalmente nella parte sinistra della graduatoria e questa è la notizia sicuramente migliore. Il Diavolo cresce, individualmente e come collettivo.