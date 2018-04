Bologna, Mirante piace a Juve e Roma: il portiere non vuole fare il vice

Fonte: bolognanews.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juventus e Roma sono interessate ad Antonio Mirante per coprire le spalle ai propri portieri titolari in vista della prossima stagione ma il capitano del Bologna non pare interessato. Lo riporta oggi la redazione del Resto del Carlino chiarendo che l'estremo difensore, a 35 anni, non si sente pronto per abbandonare il ruolo di protagonista e passare a quello di vice.