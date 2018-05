Bologna, Mirante: "Voglio rimanere, spero che il club sia d'accordo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite del Corriere dello Sport, il numero uno rossoblù Antonio Mirante parla così del proprio futuro, che rimarrà legato al Bologna a sentir lui: "Voglio restare qui, spero la società la pensi come me. Un ritorno alla Juve? Non mi sono mai posto il problema, perché sto bene dove sono adesso".