© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna cerca un attaccante e Sabatini continua a tenere il fiato sul collo di Cristian Kouamé del Genoa. Il dirigente di Saputo non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio last minute di uno tra Destro e Santander, con gli agenti del calciatore genoano che confermano come il pressing degli emiliani non sia mai sceso nel corso delle ultime settimane. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.