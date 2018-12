© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adam Nagy, centrocampista del Bologna, ai canali ufficiali del club ha commentato il pareggio per 0-0 ottenuto contro il Parma: “In questo momento, viste le difficoltà che avevamo avuto, la nostra priorità deve essere alzare il muro in fase difensiva, e fra Milan e Parma ci siamo riusciti bene. Il problema sta nel ripartire, qualche errore di troppo appena recuperata la palla non ci permette di innescare in modo pericoloso le punte. Eravamo venuti per vincere, non siamo contenti di questo 0-0, sappiamo che ci servono vittorie e le cercheremo anche contro i prossimi avversari, ben consapevoli della loro forza. Conosciamo i nostri limiti ma lottiamo e ci proveremo anche mercoldì con la Lazio”.