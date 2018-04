Bologna, Nagy: "Difficile dimostrare il mio valore se non gioco"

Fonte: Bolognanews.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'incontro vinto contro l'Hellas Verona, Ádám Nagy ha parlato in mix zone. Di seguito le parole del centrocampista rossoblù. "Sono contento sia per il mio primo goal in serie A, sia perché abbiamo vinto questo match molto importante. So che devo migliorare nella fase conclusiva e diventare più pericoloso. È difficile, se non si gioca, dimostrare il proprio valore. Il mio obiettivo personale è fare bene con la casacca del Bologna. Futuro? Si vedrà il prossimo anno; adesso penso solo a terminare la stagione nel migliore dei modi".