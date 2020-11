Bologna-Napoli 0-1, le pagelle: decide Osimhen, l'MVP è Lozano. Orsolini sprecone

Risultato finale: Bologna - Napoli 0-1

23' Osimhen

BOLOGNA

Skorupski 5,5 - Nessun grande intervento e una piccola sbavatura sul gol di Osimhen: forse avrebbe potuto leggere prima la traiettoria e uscire dai pali.

De Silvestri 5,5 - Non chiude la diagonale in occasione del gol, per il resto tiene a bada Insigne e si stacca anche in proiezione offensiva.

Danilo 6,5 - Fa a sportellate con Osimhen per tutta la partita e spesso ha la meglio. Quando il nigeriano segna, l'errore è condiviso tra lui e De Silvestri. Più volte è il brasiliano a mettere una pezza in difesa. Insuperabile nei corpo a corpo.

Tomiyasu 6 - Non di posizione, ma un difensore d'anticipo. Gli va bene più volte su Mertens. Ormai un centrale di mestiere.

Denswil 4,5 - Ci capisce ben poco, dal primo all'ultimo minuto in campo. Lozano gli scappa via praticamente sempre, come in occasione dell'1-0. Stasera è il puinto debole del Bologna. Dal 70' Vignato 6,5 - Ottimo impatto. In venti minuti fa meglio di tutti i compagni, recuperando due palle fondamentali da terzino e mettendo palloni interessanti in area.

Schouten 5,5 - Morde le caviglie a centrocampo, con le buone o con le cattive prova sempre a prenderla e vincere i contrasti.

Dominguez 5 - Chance dal 1', ma non ripaga la fiducia di Mihajlovic. Dovrebbe ripulire i palloni e invece viene messo in mezzo. Dal 62' Svanberg 6 - Messo in campo per dare maggiore intensità, non si risparmia nei contrasti.

Orsolini 4,5 - E' tra i più intraprendenti del Bologna, uno dei pochi a dire il vero, ma è tanto fumo e poco arrosto. Nel finale, poi, spreca un'occasione colossale sparando addosso ad Ospina da due passi.

Soriano 5 - Non si vede praticamente mai. Di solito è la principale fonte di gioco, fonte stasera prosciugata dalla morsa di mediani e centrali di difesa del Napoli.

Barrow 5 - Prova a sfruttare la sua velocità in un paio di occasioni, ma Di Lorenzo è un osso duro e non gli permette mai di sfilare via.

Palacio 4,5 - Più volte viene servito spalle alla porta, non il suo forte, e anche per questo sbaglia. E' sulle gambe, visibilmente stanco, tant'è che gli vengono fischiati tantissimi offside perché non rientra mai in tempo.

Sinisa Mihajlovic 5 - Sulla carta è preparata bene, uomo contro uomo a tutto campo per sfruttare la stanchezza del Napoli (che ha affrontato più impegni essendo in Europa), ma non gli si può perdonare la mossa Denswil terzino, in un ruolo non suo e contro uno dei più rapidi esterni del campionato come Lozano. Anche l'attacco senza idee è un segnale del fatto che bisogna lavorare per costruire qualche trama più interessante.

NAPOLI

Ospina 6,5 - Poco lavoro per lui, un tiro di Barrow lo desta dal torpore ma gli fa poco più che il solletico. All'86° deve svegliarsi davvero, mettendoci la faccia a tu per tu con Orsolini: riflesso decisivo.

Di Lorenzo 6 - Si fa sentire supportando la manovra in ambedue le fasi di gioco. Rischia qualcosa ad inizio ripresa con un tocco sospetto in area, giudicato però regolare.

Manolas 6,5 - Copre al meglio la profondità, come sa fare: vince una gran quantità di duelli con gli attaccanti di casa e difficilmente si vede superato. Autoritario.

Koulibaly 7 - Solito muro difensivo, troneggia con potenza nella retroguardia: magnifico un intervento su Orsolini nel primo tempo. Avrebbe pure segnato, ma il VAR gli ha tolto la gioia.

Hysaj 6,5 - L'albanese valorizza una prova fin lì non proprio indimenticabile, anche a causa della collocazione tattica e dell'interpretazione, con un salvataggio super nel finale.

Fabian Ruiz 6 - Gestisce i tempi del possesso napoletano, congelandolo anche quando necessario. Forse un po' troppo, nella ripresa: aveva offerto fin lì qualche imbucata discreta.

Bakayoko 6 - Si occupa prevalentemente del lavoro sporco, contribuendo però anche alle trame di possesso della sua squadra nel corso della ripresa. Ampiamente sufficiente.

Lozano 7 - Senza possibilità di appello il migliore in campo: non confeziona soltanto l'assist per l'incornata di Osimhen, ma vince anche sistematicamente gli uno contro uno.

(dal 76' Politano s.v.)

Mertens 5 - Un paio di tentativi verso la porta di Skorupski, ma non è preciso. Non solo è in difficoltà nel vedere bene la porta: riesce a legare poco il gioco offensivo del Napoli.

(dal 76' Zielinski s.v.)

Insigne 6 - Ci prova in tutti i modi ad arrivare al gol, ma risulta essere sempre impreciso. Nella ripresa la ricerca del gol diventa ossessione, e non riesce: da lodare comunque per il supporto alla difesa.

(dall'83' Elmas s.v.)

Osimhen 7 - Mette la testa sul pallone offerto da Lozano, e regala così i tre punti al Napoli. Purtroppo per i suoi, mette anche la mano sul corner che porta poi al gol di Koulibaly, e relativo annullamento.

(dall'83' Petagna s.v.)

Allenatore: Gattuso 6,5 - Primo tempo senza storia: il suo Napoli tiene il campo meglio degli avversari per oltre quaranta minuti, concedendo solo nel finale qualche briciolo di reazione al Bologna. La squadra prova spesso ad addormentare i ritmi con un possesso palla ipnotico, pur non rinunciando mai ad attaccare. Mancherebbe giusto il gol del raddoppio, e Koulibaly l'avrebbe trovato salvo scontrarsi con il VAR. Il problema di non chiuderla è ricorrente nel calcio, e anche quest'oggi rischia di portare il suo salato conto alla sua squadra, che però ringrazia Ospina e Hysaj, portando in cascina i tre punti. Il risultato, alla fine, conta.