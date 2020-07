Bologna-Napoli 1-1, le pagelle: Barrow e Politano i migliori. Flop Milik, in ombra Skov Olsen

vedi letture

Risultato finale: Bologna-Napoli 1-1

Skorupski 6 - Non ha colpe sul gol subito in apertura. Dopo non è mai chiamato a compiere grandi parate.

Mbaye 6 - Peccato per la leggera posizione di fuorigioco perché al 22esimo trova un gran bel gol con una girata di testa. Dall'84esimo Denswil s.v.

Tomiyasu 5.5 - Parte malissimo, perdendosi Manolas sul gol che sblocca la partita. Poi la situazione migliora, anche se gli attaccanti provano a puntarlo ogni volta che ne hanno la possibilità.

Danilo 6.5 - Quando deve tenere a bada Milik ci riesce senza grossi patemi. Nel finale sfiora un gol incredibile con una sassata dai 30 metri che si stampa sul palo.

Krejci 5 - Dalle sue parti stazione l'avversario più scomodo, quel Politano che stasera ha fornito una delle migliori prestazioni da quando è a Napoli. E gli è andato regolarmente via. Dal 65esimo Dijks 6 - La situazione sulla sinistra migliora sensibilmente col suo ingresso.

Dominguez 6 - Meglio quando può impostare che quando deve difendere. In un Bologna che attacca sempre in massa, non sempre riesce a porre un'argine quando il Napoli riparte. Dal 78esimo Poli s.v.

Medel 6 - Partita in crescendo, disputa una buona ripresa dopo un primo tempo piuttosto anonimo. Dal 78'esimo Baldursson s.v.

Soriano 6.5 - Si accende nel quarto d'ora finale dopo 75 minuti anonimi. E la fa in grande stile, con due imbucate che portano a due gol (il primo annullato per millimetrica posizione di fuorigioco di Palacio).

Skov Olsen 5.5 - Mihajlovic alla vigilia ha detto che fin qui Skov Olsen non gli ha dato nulla, e per questo l'avrebbe schierato dall'inizio. In tutta risposta, stasera al 40esimo il danese gli ha 'regalato' una conclusione da Mai Dire Gol. Una buona giocata a inizio ripresa, ma è troppo poco. Dal 65esimo Orsolini 6 - Entra bene in partita, quando il Bologna è in controllo del match.

Palacio 6.5 - S'impegna, si muove, scatta in continuazione e scambia spesso la posizione con Barrow. Lo fa fino alla fine, trovando anche un gol annullato per millimetrica posizione di fuorigioco.

Barrow 7 - Senza mai strafare, è l'attaccante del Bologna protagonista delle giocata migliori. Gioca quasi da rifinitore per 75 minuti, poi nel finale attacca sistematicamente la profondità e trova il gol del pareggio.

Sinisa Mihajlovic 7 - Il suo Bologna subisce in apertura l'ennesima gol sui piazzati ma non molla mai. E alla fine trova un pari che gli va anche stretto.

Meret 6 - Non compie parate: tre gol subiti (uno solo convalidato) e un palo di Danilo con una sassata da 30 metri.

Di Lorenzo 6 - Serata difficile, non può mai affacciarsi in attacco perché dalle sue parti c'è Barrow che è una costante spina nel fianco. E nel finale affonda il colpo.

Manolas 6.5 - La sua specialità, che Politano gli ha servito su un piatto d'argento, è servita per indirizzare subito il match su binari favorevoli. Sul gol del pareggio si perde Barrow, che gli sfugge via e realizzare la rete del definitivo 1-1.

Maksimovic 6 - Perfetto per 75 minuti, non sbaglia un colpo. Poi nella parte finale del match va in difficoltà come tutta la difesa partenopea.

Hysaj 6 - Buona prestazione difensiva, rispetto a Di Lorenzo prova anche qualche sortita offensiva in più.

Elmas 5.5 - Un po' smarrito a centrocampo: si muove in sincro con i compagni di reparto ma non accende mai la luce in fase di ripartenza. Dal 69esimo Fabian Ruiz 5.5 - Cambia interprete, non la sostanza.

Demme 6 - Stazione davanti alla difesa, neutralizza Soriano per 75 minuti e quando il Napoli riparte, pur senza strafare, dispensa sempre il passaggio giusto.

Zielinski 6 - Partita di grande sacrificio, deve quasi sempre difendere anche se non è la sua specialità. Dall'84esimo Allan s.v.

Politano 7 - Al secondo corner della partita, pesca Manolas al centro dell'area avversaria e l'ex Roma ringrazia. E' l'attaccante del Napoli più pericoloso, perché quando punta Krejci dà sempre l'impressione di poter mettere in difficoltà gli avversari. Dal 62esimo Callejon 5.5 - Nullo il suo impatto sulla partita, entra quando il Bologna decide di prendere in pugno il match: sarà così fino alla fine.

Milik 5.5 - Il grande assente del primo tempo, è sempre fuori dal gioco. Prova ad alzare il suo livello nella ripresa, senza grosse differenze. Dal 69esimo Mertens 5.5 - Non cambia nulla col suo ingresso: un suolo guizzo ma la sua conclusione finisce fuori dallo specchio della porta.

Lozano 6 - 183 giorni dopo l'ultima volta cerca già dal primo minuto lo spazio giusto per far male la difesa avversaria. Corre e si dà sempre da fare, ma alla fine il tutto si riduce a un solo guizzo a inizio ripresa: pallone di poco a lato dopo un interessante slalom. Dal 61esimo Insigne 5.5 - Il Napoli nell'ultima mezz'ora rinuncia ad attaccare, e il capitano chiaramente ne risente.

Gennaro Gattuso 5.5 - Questa volta il suo Napoli spreca una ghiotta occasione. Avrebbe potuto gestire meglio in vantaggio ma non l'ha fatto, facendosi raggiungere nella parte finale.