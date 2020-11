Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: Gattuso ne cambia otto, c'è Dominguez

Diramate le formazioni del match delle 18 valido per la settima di campionato tra Bologna e Napoli. Gattuso opera 8 cambi rispetto al Rijeka: torna Ospina tra i pali, in difesa si rivedono Manolas e Hysaj nella linea con Di Lorenzo e Koulibaly; rientrano anche Fabian e Bakayoko in mezzo mentre in attacco torna titolare il capitano Insigne, così come Lozano, nel terzetto con Mertens e dietro Osimhen che è l'ottavo avvicendamento rispetto a giovedì. Nel Bologna, oltre a Denswil per l’infortunato Hickey, in mediana gioca Dominguez al fianco di Schouten. Immutate le altre scelte di Mihajlovic con Soriano alle spalle di Palacio, Barrow e Orsolini larghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Denswil, Tomiyasu; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.