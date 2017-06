Bologna, nel fine settimana incontro Bigon-Vagnati per Oikonomou e Rizzo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A fine settimana, sul fronte partenze, in casa Bologna ci sarà un incontro tra Bigon e Vagnati per Marios Oikonomou e Luca Rizzo. Il difensore dovrebbe essere rilevato dalla Spal a titolo definitivo o quantomeno con diritto di riscatto obbligato, mentre per il centrocampista almeno a oggi il diritto di riscatto è aperto. Per il momento - riporta il Corriere di Bologna - il club rossoblu è deciso a controllare il domani del giocatore.