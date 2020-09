Bologna, nella notte sistemati i dettagli per Hickey. Il 18enne arriva per 1,7 milioni

Il Bologna ha chiuso per Aaron Hickey dagli Hearts of Midlothian. Il terzino 18enne si trasferirà in Italia a titolo definitivo con i felsinei che hanno chiuso nella notte l'affare per una somma complessiva di 1.5 milioni di sterline (circa 1.7 milioni di euro). Al Celtic, che ha cresciuto il giocatore e poi ceduto al club di Ediumburgo nell'estate del 2018, andrà il 30% della quota. Lo riporta Sky Sports.