Nicolas Dominguez è a tutti gli effetti a disposizione dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Il centrocampista classe '98, acquistato dal Velez la scorsa estate, negli ultimi sei mesi ha militato in prestito sempre nel club di Buenos Aires ed è arrivato in Emilia negli ultimi giorni del 2019.

Il Bologna, però, ha avuto bisogno di qualche giorno per ottenere il transfer e solo nelle ultime ore ha depositato in Lega il contratto. Chiudendo quindi al 100% la trattativa.