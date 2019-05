Bologna, niente summit Sabatini-Saputo ma l'ipotesi resta in piedi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione di Bologna de La Repubblica di oggi, si concentra sui piani futuri del club di Saputo soprattutto a proposito dei quadri dirigenziali. Il futuro di Fenucci non è in discussione e dunque l'amministratore delegato resterà al suo posto. Il ds Bigon ha il contratto che si rinnoverà in automatico a salvezza raggiunta. La possibilità che possa lavorare a stretto contatto con Sabatini, obiettivo del patron canadese, resta in piedi, ma il famoso incontro che doveva vedere faccia a faccia proprio il presidente con l'ex dirigente di Roma e Sampdoria, ancora non è andato in scena e dunque le decisioni in merito sono state ulteriormente rinviate.