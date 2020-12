Bologna, Nkoulou primo obiettivo di Miha in difesa. Le alternative sono Juan Jesus e Cetin

Non solo un attaccante, il Bologna lavora anche per un acquisto in difesa già a gennaio. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo nome della lista è Nicolas Nkoulou del Torino, che non sembra rientrare nei piani di mister Giampaolo e i granata si stanno quindi convincendo a cedere. Le alternative però non mancano e portano rispettivamente a Roma con Juan Jesus e a Verona con Mert Cetin, sempre di proprietà dei giallorossi ma attualmente in prestito (senza i risultati sperati) all'Hellas di Juric.