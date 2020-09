Bologna, non c'è solo Supryaga per l'attacco: Pinamonti o Cutrone sono il piano B

Novità per il mercato in uscita della Fiorentina. Il Bologna, secondo quanto riporta fcinternews.it, avrebbe messo gli occhi su Patrick Cutrone, attaccante viola, come piano B qualora non dovesse arrivare Vladislav Supryaga dalla Dinamo Kiev (offerti 12 milioni). I rossoblù monitorano anche la situazione legata ad Andrea Pinamonti che potrebbe partire in prestito ed accasarsi in Emilia-Romagna.