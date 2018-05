Bologna, non solo Inzaghi per il dopo Donadoni: piace anche Semplici

© foto di Giacomo Falsini

Il Bologna ha salutato Roberto Donadoni e cerca un tecnico per il futuro. Piace Filippo Inzaghi, ora al Venezia, ma Sky Sport fa il nome di Leonardo Semplici, non più sicuro di restare alla SPAL, e poi Roberto De Zerbi. Sul tecnico ormai ex Benevento, però, resta favorito il Sassuolo che a breve saluterà Beppe Iachini.