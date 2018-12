© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere di Bologna scrive dell'incontro tenuto ieri a Milano tra la Juventus e il club felsineo per parlare di mercato. Il quotidiano conferma che il ds Riccardo Bigon ha chiesto a Fabio Paratici l'attaccante Moise Kean e il centrocampista Stefano Sturaro, ma non solo. Nel mirino degli emiliani ci sarebbe anche Leonardo Spinazzola, esterno ex Atalanta che attende il debutto con i bianconeri dopo aver risolto i problemi al ginocchio.