Lyanco rimane il principale obiettivo per rinforzare la difesa ma il Bologna si guarda attorno. Il brasiliano del Torino, nazionale Under 23, è alle prese con la lesione del legamento collaterale e il suo rientro è previsto per metà gennaio e coincidenza vuole che il 12 sia in programma la sfida tra i rossoblù e i granata. Secondo Il Resto del Carlino, i rossoblù pensano anche a Jeison Murillo e Omar Colley della Sampdoria.