Bologna, non solo Verdi: altri tre big in uscita dagli emiliani

Nonostante sia sempre in ballo il futuro della panchina, è già tempo di bilanci e di addii in casa Bologna. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, sarebbero tanti i nomi importanti nella lista dei potenziali partenti dal club di Joey Saputo. Mattia Destro, mai esploso in Emilia. Poi Adam Masina sull'esterno sinistro e, a centrocampo, Godfred Donsah.