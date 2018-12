© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tredici punti in 19 partite. Due sole vittorie e 15 gol realizzati. Al giro di boa, è questo il Bologna di Filippo Inzaghi. Un bilancio disastroso che, nonostante il pareggio sfiorato questa sera contro il Napoli al San Paolo, non permette riflessioni diverse da una rifondazione che a metà stagione appare necessaria per provare ad evitare la retrocessione.

Saputo ha deciso di non cambiare Filippo Inzaghi. Pensa che non sia colpa dell'allenatore se dopo 17 turni gli emiliani, che erano partiti con ben altre premesse, si trovano in piena zona retrocessione. Vuole andare avanti con l'attuale allenatore e consegnargli per il girone di ritorno una rosa decisamente più competitiva. "Io finora ho cercato di far dare il massimo ai calciatori che avevo. Da domani ragioneremo con la società. Qualsiasi calciatore che può darci una mano e che ci cambia può far la differenza", ha detto dopo il 3-2 incassato al San Paolo Filippo Inzaghi che, nonostante le dichiarazioni molto istituzionali, si aspetta tanto dal mercato di riparazione. Innanzitutto Roberto Soriano, centrocampista bocciato da Walter Mazzarri a Torino. Il calciatore di origini tedesche porterà con sé anche un suo ex compagno al Villarreal: Gianluca Sansone. Due acquisti importanti a cui dovrebbe aggiungersi almeno un difensore per rinforzare un reparto che questa sera contro il Napoli ha mostrato una volta di più tutte le sue difficoltà.