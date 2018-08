Bologna, numeri impietosi per Bigon: club aggrappato a Inzaghi

A Bologna è sotto accusa la gestione del direttore sportivo Riccardo Bigon che su 77 partite giocate ha visto i rossoblù perdere per 41 volte. Più del 50% e soprattutto senza mai dare l'idea che in arrivo possa esserci una svolta. Anche il presidente Saputo è cascato nel tranello di chi leggeva il mercato in modo positivo, sventolando l'obiettivo dei 50 punti come possibile e realizzabile. Molto più realista è stato il tecnico Pippo Inzaghi, che prima della SPAL aveva parlato di scontro salvezza già alla prima e che adesso è l'unico appiglio a cui aggrapparsi per sperare in una svolta che parta dal gioco e arrivi ovviamente ai primi punti, fondamentali per non partire subito con un handicap. A riportarlo è Il Corriere di Boloogna.