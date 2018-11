Bologna, nuovo stage per il portiere canadese Pantemis

Fonte: www.bolognafc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bologna Fc 1909 e Montreal Impact comunicano che James Pantemis, portiere in forza alla squadra canadese, si unirà da oggi al club rossoblù per un periodo di allenamento fino all’8/12. Si tratta di un ritorno a Casteldebole per James, che già nello scorso campionato era stato a Bologna.