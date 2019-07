Bologna, Obiang resta nel mirino. Ieri l'agente di Kouamé in sede

© foto di Federico De Luca

Il Bologna continua a muoversi sul fronte mercato, così da rispettare la promessa fatta a Sinisa Mihajlovic sulla costruzione di una squadra competitiva. Per il centrocampo resta di moda la pista che porta a Pedro Obiang, 27enne ex Sampdoria ora al West Ham; per l'attacco continua a interessare Christian Kouamé (21). Ieri, tra l'altro, l'agente del calciatore del Genoa - che gestisce anche il felsineo Godfred Donsah - era in sede. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in edicola.