Bologna, obiettivo De Silvestri per il ritiro: poi assalto a Ferrari del Sassuolo

Bologna al lavoro per rinforzare il pacchetto. Sono diverse le trattative in piedi dalla dirigenza rossoblu, una su tutte quella per Lorenzo De Silvestri. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'obiettivo è quello di portare il difensore romano già in ritiro a Pinzolo. Dopo di che, il club emiliano si concentrerà su un altro elemento che piace molto a Sinisa Mihajlovic, ovvero Gianmarco Ferrari.