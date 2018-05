Bologna, occhi in Serie B: interessa Donnarumma dell'Empoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Futuro in Serie A, con la maglia dell'Empoli o di un'altra Società. Tuttosport scrive che Alfredo Donnarumma (27), attaccante della formazione toscana, interessa al Bologna. Nella Serie B che sta per concludersi, l'attaccante ex Pescara e Salernitana ha realizzato 19 gol in 36 presenze.