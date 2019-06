Bologna, occhi puntati su Nestorovski, Aleesami e Dimarco

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Bologna attivissimo sul mercato. La prossima settimana, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, saranno ufficiali gli ingaggi di Takehiro Tomiyasu, di Stefano Denswil e di Jerdy Schouten. Ma ai felsinei piace anche Ilija Nestorovski, in uscita dal Palermo al pari di Haitam Aleesami, sondato per la fascia sinistra assieme a Federico Dimarco che rientrerà all’Inter dal Parma.