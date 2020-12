Bologna, occhi su Inglese? Mihajlovic: "Non c'entra niente. Non compreremo tanto per"

Il mercato di gennaio si avvicina e per il Bologna potrebbe essere l'occasione giusta per completare una rosa che nell'ultimo periodo pieno di impegni ha fatto fatica. Ne ha parlato Sinisa Mihajlovic, alla vigilia del match contro il Torino, in conferenza stampa: "Finiamo queste due partite poi al mercato ci penseremo. Se deve arrivare qualcuno, se troviamo qualcuno che si può prendere, che con le sue caratteristiche è funzionale al nostro gioco, lo prenderemo. Ma non prendiamo tanto per prendere. Siamo sempre alle solite domande e alle solite risposte. Ne parleremo con la società che farà di tutto se c’è qualcuno che ci piace per prenderlo, come si è sempre fatto. Noi abbiamo la coscienza pulita nell’aver cercato di portare i giocatori che ci piacevano. Si parla di Inglese…non c’entra niente, si scrive per riempire i giornali. Noi non abbiamo ancora parlato di chi vorremmo, siamo concentrati sul campionato".

