© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Offerta dalla Turchia per Adam Nagy. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna il centrocampista non rientra più nei piani di Sinisa Mihajlovic ed è pervenuta un'offerta dal Trabzonspor. Il giocatore però ha declinato, preferendo altre opzioni. Classe 1995, il giocatore è al Bologna dal 2016 e nell'ultima stagione ha raccolto solamente 14 presenze in Serie A.