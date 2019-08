Bologna, offerta per Castrovilli ma la Fiorentina vuole tenerlo

Fonte: firenzeviola.it

Gaetano Castrovilli continua a stupire tutti con le sue giocate e la sua notevole tecnica. Tanto che, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il Bologna avrebbe avanzato un'offerta ai viola per assicurarsi il giocatore classe '97 a titolo definitivo. Offerta, però, che è stata rimandata direttamente al mittente in quanto la Fiorentina e soprattutto il mister Vincenzo Montella hanno deciso di puntare fortemente su di lui in vista della prossima stagione.