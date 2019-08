Bologna, offerta per Dominguez: potrebbe restare in prestito al Velez

Secondo quanto riportano i media argentini, il Bologna avrebbe presentato da 9,4 milioni di euro per il 75% del cartellino di Nicolas Dominguez e sarebbe disposto a lasciarlo in Argentina fino al prossimo giugno, ma con l'opzione di portarlo in Italia già a gennaio. Se però il Velez dovesse rifiutare questa proposta allora il club felsineo potrebbe pagare la clausola di rescissione. A riportarlo è ViaEmiliaNews.com.