Bologna, offerta per Tonelli in caso di ritorno al Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, visto il muro della Fiorentina per il centrale Ceccherini, il Bologna potrebbe tornare a interessarsi al difensore centrale della Sampdoria ma di proprietà del Napoli Lorenzo Tonelli. Il giocatore potrebbe tornare in azzurro dopo i mesi passati in blucerchiato con i rossoblu che in questo caso si muoverebbero subito con una richiesta ufficiale al club di De Laurentiis.