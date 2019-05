Bologna, oggi arriva Saputo. Summit con Mihajlovic e la dirigenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prove tecniche di futuro. Oggi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - a Bologna arriverà infatti il patron canadese Joey Saputo e incontrerà Sinisa Mihajlovic. Assieme a Fenucci, Bigon e Di Vaio. Tema: andare avanti insieme oppure no, la big irrinunciabile (se c’è) o l’inizio di una ripartenza che dovrà vedere il Bologna come inquilino stabile del pianerottolo sinistro della classifica.

Discorso alla squadra - Per Joey Saputo sarà il primo contatto con la realtà bolognese salva: parlerà alla squadra per complimentarsi ed esternare tutta la propria soddisfazione per la salvezza acquisita, chiederà di puntare al decimo posto (valore, 6 milioni di euro), ribadirà - come al proprio staff dirigenziale, già al lavoro da tempo per l’anno che verrà - che dalla prossima stagione servirà fare il famoso salto di qualità. Con Mihajlovic? Da oggi a lunedì ogni giorno sarà buono per avere una risposta che - in caso di permanenza del tecnico accostato anche a Juventus e Lazio - dovrà anche prevedere ritocco di durata e ingaggio.