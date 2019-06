Bologna, oggi è il giorno di Walter Sabatini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo giorni in cui ha lavorato neanche troppo nell'ombra per contribuire a costruire il nuovo Bologna, Walter Sabatini è stato finalmente ufficializzato ieri dal club rossoblu. Era un comunicato atteso per capire l'esatta dicitura del ruolo affidato al dirigente ex Sampdoria e quale rapporto avrebbe avuto con l'altra controllata del patron Joey Saputo, ovvero i Montreal Impact. "Sabatini sarà responsabile della supervisione e del coordinamento delle operazioni calcistiche dei due club" la parte del comunicato che esplicita la mansione del neo arrivato; manca il riferimento alla durata del contratto, che dovrebbe essere di un anno.

Alle 14 al centro sportivo di Casteldebole - in questi giorni prestato alla Nazionale Under 21 - Sabatini si presenterà alla stampa in conferenza per, si spera, dare ulteriori dettagli della sua attività legata comunque al progetto di internazionalizzazione voluto da Saputo e che potrebbe presto coinvolgere altri club in giro per il mondo. Però è inevitabile che gran parte delle domande verterà sul mercato del Bologna, sui retroscena dell'accordo con Mihajlovic, sul riscatto di Orsolini, sul rinnovo di Destro e perché no di Pulgar, sui nomi accostati in questi giorni al club soprattutto nei ruoli di difensore centrale e centravanti, su qualche nome esotico di quelli per cui Sabatini va matto e che tanti tifosi si aspettano. È dunque una ghiotta occasione per definire meglio le strade che l'intraprendente club rossoblu vuole percorrere in questa sessione di mercato.

Insomma un appuntamento che, considerando quanto Sabatini non sia uno banale e davanti ai microfoni non si tiri indietro, promette di essere estremamente interessante. Potrete seguire la conferenza stampa in diretta testuale su tuttomercatoweb.com.